Der EUR/USD prallte im Bereich der 1,1400 ab und so erreichte er nun unter 1,1350 sein neues Tagestief. Der US-Dollar konnte den Großteil seiner anfänglichen Verluste abbauen, nach dem das US Kern PPI besser als erwartet ausgefallen war und dies ist eine der wichtigsten Faktoren hinter der Abwärtsbewegung der vergangenen Stunde. Laut dem US Bureau ...

