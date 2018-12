Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Hochdorf Holding AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Hochdorf Holding AG Unternehmen: Hochdorf Holding AG ISIN: CH0024666528 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.12.2018 Kursziel: 150,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank, Laser Weitere Problemfelder führen zur zweiten Gewinnwarnung innerhalb weniger Monate Hochdorf hat gestern die Ziele für das Geschäftsjahr 2018 vor dem Hintergrund gesunkener Milchfett-/Butterpreise und eines schwächer als geplanten Jahresendgeschäfts bei Pharmalys zum zweiten Mal in diesem Jahr deutlich nach unten angepasst. Buttergeschäft und Entwicklung bei Pharmalys sorgen für enttäuschendes H2: Bereits auf Halbjahresbasis hatte das Unternehmen einen 7%igen Umsatzrückgang hinnehmen müssen, der jedoch in erster Linie auf den anhaltenden Preisdruck bei Milchproteinen zurückzuführen war und noch durch das gut laufende Buttergeschäft ein wenig abgefedert werden konnte. Ein nicht erwarteter Rückgang der Butter- bzw. Milchfettpreise von bis zu 30% in Deutschland und den Niederlanden seit September führte hingegen zu notwendigen Lagerabwertungen insbesondere bei der Uckermärker Milch GmbH. Darüber hinaus verlief das Jahresendgeschäft bei Pharmalys, das aufgrund wesentlich stärkerer Abverkäufe insbesondere auf das zweite Halbjahr ausgerichtet ist, deutlich unter den Erwartungen des Unternehmens. Hier wirken sich in den Regionen Naher Osten und Afrika insbesondere im Zuge der Umstellung der Zahlungsmodalitäten auf Letter of Credits Lieferausfälle bzw. -verzögerungen negativ auf die Umsatzentwicklung des Unternehmens aus. Umsatz- und EBIT-Erwartung für 2018 erneut gesenkt: Vor diesem Hintergrund rechnet Hochdorf für das Geschäftsjahr 2018 nur noch mit Erlösen in der Bandbreite von 540 bis 570 Mio. CHF (zuvor: 570 bis 600 Mio. CHF). Damit wird für H2 ein Umsatzrückgang zwischen 3,3 und 13,3% (H1: -6,9%) erwartet. Auf Ergebnisebene geht das Unternehmen nun davon aus, eine EBIT-Marge zwischen 3,5 und 4,0% zu erreichen (zuvor: 5,8 bis 6,5%). Dies impliziert ein Gesamtjahres-EBIT i.H.v. 18,9 bis 22,8 Mio. Euro, was einem EBIT-Rückgang in H2 zwischen 25,7 bis 40,3% entspricht. Modellannahmen gesenkt: Hochdorf hat in 2018 mit verschiedenen Problemfeldern zu kämpfen, von denen einige auch das Jahr 2019 beeinträchtigen werden. Aufgrund der daraus entstandenen deutlich geringeren Visibilität haben wir sowohl unsere Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Jahr als auch unsere mittel- bis langfristigen Modellannahmen signifikant gesenkt. Gepaart mit den diesjährigen hohen Mittelabflüssen (Pharmalys und Sprühturm 9) dürfte auch der finanzielle Spielraum des Unternehmens temporär sehr eingeschränkt sein. Fazit: Hochdorf sieht sich im Geschäftsjahr 2018 mit einer Vielzahl von negativen Einflüssen konfrontiert, die zur zweiten Gewinnwarnung innerhalb von wenigen Monaten führten. Trotz der deutlichen Senkung unseres DCF-basierten Kursziels auf 150,00 CHF (zuvor: 250,00 CHF) ergibt sich aufgrund des starken Kursverfalls der letzten Monate ein Kurspotenzial von ca. 25%. Da wir kurzfristig jedoch nicht mit einer nennenswerten Verbesserung des Newsflows rechnen, sollten Anleger für weitere Investitionen in die Aktie die Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2018 abwarten. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17403.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

