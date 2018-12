Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, notiert aktuell am mehr als 1-Wochenhoch, über 97,00. Nach dem er den Großteil der Sitzung am Dienstag im Verlust verbrachte, nahm die positive Dynamik im Greenback zu, nach dem das US Kern PPI besser als erwartet ausgefallen war. Die Kernerzeugerpreise sind ...

