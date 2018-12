Hamburg (ots) -



Die Deutsche Tamoil GmbH mit ihrer Marke "HEM" führt heute offiziell "Apple Pay" als weitere Zahlungsmethode im gesamten Netzwerk von über 400 Tankstellen ein. Damit soll der mobile Zahlungsverkehr noch einfacher, schneller und sicherer werden.



Sicherheit und Datenschutz sind das Herzstück von Apple Pay: Kundeninformationen wie Kreditkartennummern werden weder auf dem Gerät noch auf Apple Servern gespeichert oder mit den Händlern geteilt. Stattdessen benutzt Apple Pay eine verschlüsselte, gerätespezifische Nummer sowie einen für jeden Bezahlvorgang einzigartigen Transaktionscode. Mittels Touch ID und Face ID wird die Bezahlung autorisiert. Wie die Deutsche Tamoil GmbH heute verkündet hat, wird Apple Pay jetzt an allen 400 bundesweiten Tankstellen als offizielle Zahlungsmethode eingeführt.



"HEM beschleunigt die Digitalisierung mit einer weiteren intelligenten Zahlungsmethode. Gemeinsam mit Apple Pay erschaffen wir schon heute, was sich die Kunden von morgen wünschen. Ein einfacher und sicherer Zahlungsverkehr ist unser Beitrag, der Gesellschaft den Weg in eine mobile Zukunft zu erleichtern", sagt Carsten Pohl, Geschäftsführer Deutsche Tamoil GmbH.



Apple Pay ist mit dem iPhone SE, iPhone 6 (sowie mit neueren Versionen) und der Apple Watch kompatibel. Weitere Informationen zu Apple Pay finden Sie unter: www.apple.com/de/apple-pay/.



HEM - Eine Marke der Tamoil Group Die Deutsche Tamoil GmbH mit Sitz in Hamburg gehört zur niederländischen Oilinvest-Gruppe. Oilinvest betreibt rund 2.200 Tankstellen in Europa und eine eigene Raffinerie in Hamburg. Mit mehr als 400 Stationen zählt die Deutsche Tamoil zu den zehn größten Mineralölunternehmen Deutschlands. Aufgrund der schlanken Unternehmensstruktur und eines starken Fokus auf Kosteneffizienz kann die Deutsche Tamoil mit der Marke HEM in der Regel Kraftstoff zu einem günstigeren Preis als die großen Marken anbieten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.hem-tankstelle.de.



