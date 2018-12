Johann Georg Reißmüller, von 1974 bis 1999 Herausgeber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", ist tot. Er starb am Montag im Alter von 86 Jahren in Frankfurt am Main, wie die Zeitung am Dienstagnachmittag berichtete.

Der 1932 im nordböhmischen Leitmeritz geborene Reißmüller hatte in Tübingen Rechtswissenschaften studiert. Schon als Gerichtsreferendar arbeitete er nebenbei als Journalist. 1961 trat er in die politische Redaktion der FAZ ein. Von 1967 bis 1971 berichtete er für die Zeitung als Korrespondent aus Belgrad.

Bis zu seiner Berufung ins Herausgebergremium drei Jahre später war er verantwortlicher Redakteur für Innenpolitik. Reißmüller trat 1991 nachdrücklich für die völkerrechtliche Anerkennung von Kroatien und Slowenien ein. Im Jahr 1995 wurde ihm die Ehrendoktorwürde der Universität Zagreb verliehen.