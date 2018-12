Nach fünf verlustreichen Handelstagen springt der DAX am Dienstag mit der Annäherung im Handelskonflikt über 10.800 Punkte. Theresa May möchte nach der abgesagten Brexit-Abstimmung mit der EU nachverhandeln - bislang ohne Erfolg. Und SDAX-Wert SGL Carbon fällt auf ein 16-Jahres-Tief. Cornelia Frey berichtet über die wichtigsten Themen auf dem Börsenparkett und die most actives an der EUWAX.