Brüssel / London - In schier aussichtsloser politischer Lage hat die britische Premierministerin Theresa May am Dienstag versucht, der Europäischen Union neue Zugeständnisse beim Brexit abzuringen. Sie reiste dafür im Zickzack durch halb Europa. Bundeskanzlerin Angela Merkel erteilte aber nach ihrem Treffen mit May Nachverhandlungen zum Austrittsvertrag eine klare Absage, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Auch die EU lehnt das ab. Trotzdem hält Merkel eine Lösung nicht für ausgeschlossen.

May hatte wegen einer drohenden Niederlage die für Dienstagabend geplante Abstimmung im britischen Parlament über ihr Brexit-Vertragspaket mit der EU verschoben. Zum neuen Termin erklärte die britische Regierung nur, das Votum solle vor dem 21. Januar stattfinden. Zunächst will May weitere "Zusicherungen" von der EU erreichen, um so die Bedenken im Unterhaus auszuräumen.

Hauptstreitpunkt in Grossbritannien ist die von der EU verlangte Garantie für eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland, der sogenannte Backstop. Brexit-Befürworter befürchten, dass die im Austrittsvertrag vorgesehene Lösung Grossbritannien auf Dauer eng an die EU bindet. Sie wollen eine Befristung. Das hat die EU aber stets abgelehnt.

May reiste am Dienstag zunächst zum niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte und traf dann Bundeskanzlerin Merkel und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in Berlin vor der Weiterreise zu EU-Ratschef Donald Tusk und Kommissionschef Jean-Claude Juncker nach Brüssel.

Zentraler Knackpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...