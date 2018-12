Das sah ermutigend aus, was die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) gestern zeigte. Obgleich bekannt wurde, das Qualcomm in China ein Verkaufsverbot für einige ältere iPhone-Modelle erwirkt habe, was zusätzlich Öl ins Feuer der Zweifel um die Verkaufszahlen der "Cash Cow" iPhone schürte, beendete die Aktie den Tag mit einem kleinen Plus, nachdem sie zuvor satt im Minus gestartet war. Und das auch noch im charttechnischen Niemandsland, ohne dass eine angelaufene Unterstützungslinie z.B. Eindeckungen von Leerverkäufern angeschoben hätte. Was zeigt das?

Auf den ersten Blick, dass die Bullen bei Apple immer noch auf dem Posten sind. Auf den zweiten Blick indes kann man sich fragen, wieso diese dann nicht wichtige Unterstützungen wie die Zone 180/183,50 US-Dollar verteidigen konnten. Man muss sich fragen, wieso die Mitte November dort entstandene Abwärts-Kurslücke Anfang des Monats präzise geschlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...