Wenn es dumm läuft, droht hier die Pleite: Obwohl die Fußballpromi-Aktie Staramba (WKN: A1K03W) heute um +28% explodiert, steht dem Unternehmen das Wasser bis zum Hals. Hier wird gerade auf eine vermeintliche Pleite des Unternehmens gezockt - beziehungsweise heute dagegen.

Starambas Wirtschaftsprüfer hatte - wie am 30. November bekannt gegeben - dem geänderten Jahresabschluss 2017 einen Versagungsvermerk erteilt. Daraufhin verlor die Staramba-Aktie von 20 auf unter 10 Euro. Heute holt der Kurs auf immerhin fast 15 Euro auf. Was ist dran an den Pleitegerüchten um den VR-Pionier?

Kommt der Super-Gau? - Insiderkauf nützt wenig

Staramba teilt logischerweise nicht die Einschätzung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO. Im Gegenteil: Staramba erwägt nun zivil-, straf- und berufsrechtliche Schritte gegen den Abschlussprüfer.

