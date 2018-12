Tagesausblick 12.12.: Aktien und Öl erholen sich. Auto- und Medientitel im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Gute Wirtschaftsdaten aus Deutschland und die Erholung an den US-Börsen gaben den europäischen Aktienbarometern heute Schwung nach oben. So signalisierte der ZEW-Index überraschend eine Aufhellung der deutschen Konjunktur. Zudem könnte es auch im China-US-Handelsstreit in Kürze Bewegung geben. Der DAX verbesserte sich dabei um rund zwei Prozent auf 10.825 Punkte. Die US-Indizes zeigten bereits gestern eine Erholung. Dementsprechend fielen die Pluszeichen heute etwas kleiner aus.

Die Stimmungsverbesserung spiegelte sich auch am Ölpreis wider. Der Preis für ein Barrel WTI zog über 2,5 Prozent auf 52,20 US-Dollar nach oben. Gold stabilisierte sich weiterhin im Bereich von 1.240 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Heute ging es für die meisten Aktien deutlich nach oben. Im DAX stachen die beiden Autobauer Daimler und VW sowie Bayer und Linde hervor. Commerzbank, Deutsche Pfandbriefbank, Evotec, Lanxess und Wacker Chemie haben in den zurückliegenden fünf Handelstagen jeweils zweistellig verloren. Zwei von ihnen - Evotec und Wacker Chemie - zeigten heute einen überdurchschnittlich starken Rebound und setzten sich heute an die Spitze im MDAX. Die Erholung war primär technisch getrieben. ProSiebenSat.1 und RTL Group profitierten von positiven Aussagen des Konkurrenten WPP zur aktuellen Geschäftslage. Nordex bekam durch eine positive Analystenstudie Aufwind.

Wichtige Termine

Europa - Industrieproduktion

USA - Verbraucherpreisindex

USA - Anhörung des Fed-Chefs Powell

USA - EIA Rohöl Lagerbestand

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 10.900/11.000/11.060/11.270 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.000/10.260/10.610 Punkte

Der DAX setzte heute zum Rebound an und verbesserte sich im Tagesverlauf zeitweise bis 10.900 Punkte. Am Nachmittag gab der Index zwar leicht nach. Er konnte sich jedoch im Bereich 10.800 Punkte stabilisieren. Unterstützung findet der Index auf Höhe des gestrigen Schlussstands von 10.610 Punkten. Solange dieses Level hält, besteht die Chance auf eine Erholung bis 11.000/11.060 Punkte. Viele Bullen werden wohl warten bis auch diese Hürde genommen ist, denn bis dahin sind weitere Rücksetzer bis 10.260 Punkte nicht auszuschließen.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 26.07.2017 - 11.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 12.12.2013 - 11.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

