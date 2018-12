FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag auf Erholungskurs gegangen. Eine starke Wall Street ließ auch die deutschen Anleger wieder mutiger werden. Auch ein guter ZEW-Index sorgte für eine wieder aufgefrischte Kaufbereitschaft. Im Lauf des Nachmittags kam der Euro wegen der Probleme rund um den Brexit und der Gelbwesten-Proteste in Frankreich unter Druck. Zugleich gab der DAX einen Teil seiner Gewinne wieder ab und sackte in der Schlussaktion unter die wichtige Marke von 10.800 Punkten. Er gewann schließlich 1,5 Prozent auf 10.781 Punkte, nachdem er im Tageshoch rund 100 Punkte höher notiert hatte.

Konjunktursensible Werte waren mit dem besser als erwartet ausgefallenen ZEW-Index Trumpf. Unter den auch in den USA festen Technologiewerten stiegen Wirecard und Infineon um 3,2 bzw 1,6 Prozent. Autowerte profitierten zusätzlich von der Spekulation auf eine Senkung der chinesischen Zölle auf in den USA gefertigte Autos. VW gewannen 3,6 Prozent, Daimler 2,7 Prozent. Auch die zuletzt abgestraften Chemiewerte gehörten wieder zu den Favoriten. Covestro rückten um 2,8 Prozent vor, Bayer um 3,4 Prozent.

Allianz bleiben zurück

Einige zinsabhängige Werte machten die Rally angesichts der flacher werdenden Zinskurve nicht mit. Unter den Finanzwerten legten Allianz nur um 0,1 Prozent zu. Schwächster DAX-Wert waren Vonovia mit einem Minus von 1,3 Prozent.

Aurubis notierten 0,9 Prozent leichter nach einer unter Erwartung liegenden Dividende von 1,55 Euro. Der Markt hatte 1,65 Euro erwartet. Zu Kurseinbrüchen von bis fast 17 Prozent kam es bei den Aktien der Hornbach Baumarkt AG und ihrer Muttergesellschaft Hornbach Holding AG nach ihren Gewinnwarnungen. Nordex stiegen mit einer Hochstufung durch Goldman Sachs um 6,4 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 105,0 (Vortag: 123,3) Millionen Aktien im Wert von rund 4,19 (Vortag: 4,66) Milliarden Euro. Es gab 27 Kursgewinner und 3 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.780,51 +1,49% -16,54% DAX-Future 10.778,00 +1,69% -17,93% XDAX 10.780,11 +0,50% -16,18% MDAX 22.220,88 +0,67% -15,19% TecDAX 2.522,81 +1,68% -0,25% SDAX 9.806,57 +0,99% -17,50% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,43 25 ===

