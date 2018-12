Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag kräftig zugelegt. Nach der verlustreichen Vorwoche und weiteren deutlichen Einbussen am Montag stabilisierte sich damit der SMI. Die Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China hätten die Märkte etwas beruhigt, kommentierte ein Analyst. Jedenfalls habe die Regierung in Peking zur Mittagszeit bekräftigt, die Strafzölle auf US-Automobile - wie vom US-Präsidenten bereits verlautbart - zu senken.

Zusätzlich positive Impulse kamen am Berichtstag von der Wirtschaft. Alles in allem aber bleibe festzuhalten, dass die Börsen weiterhin politisch getrieben werden, so der Analyst weiter. Bis dato sei keiner von den besagten Unruheherden gelöst und die Unsicherheit damit weiter latent. Dies habe das Brexit-Chaos in London am Vortag eindrücklich bewiesen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 1,92 Prozent im Plus bei 8'715,08 Punkten. Der SMI stand damit weiterhin rund 25 Punkte tiefer als der Stand zum Wochenschluss. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 1,97 Prozent auf 1'336,97 Punkte hinzu und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 1,81 Prozent auf 10'182,89 Zähler. Von den 30 SMI/SLI-Werten gingen bis auf zwei alle im Plus aus dem Handel.

Spitzenreiter unter den Bluechips waren die Aktien ...

