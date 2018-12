Nach Weihnachten wird der PC-Hersteller an die New Yorker Börse zurückkehren. Firmenchef Michael Dell muss dafür tief in die Tasche greifen.

Der hoch verschuldete US-Computerhersteller Dell kehrt am 28. Dezember an die New Yorker Börse zurück. Die Anteilseigner winkten am Dienstag einen Aktienrückkauf durch, der den Weg an den Aktienmarkt ebnen soll.

Der Konzern kauft die sogenannten Geschäftsbereichsaktien (tracking stocks) für bis zu 23,9 Milliarden Dollar in bar und in Aktien zurück, die er vor zwei Jahren zur Finanzierung der Übernahme des Speichersystem-Anbieters EMC ausgegeben hatte, wie Dell mitteilte. "Damit vereinfachen wir die Kapitalstruktur von Dell Technologies und bringen die Interessen der Aktionäre in Übereinstimmung", sagte Firmengründer und Vorstandschef Michael Dell.

Tracking Stocks bilden nur ...

