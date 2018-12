Hamburg (ots) - Die Chefredakteure von ZEITmagazin, ZEIT ONLINE und ZEIT sind bei den LeadAwards 2018, die am 11. Dezember in Hamburg vergeben wurden, mit Medaillen ausgezeichnet worden. Die ZEIT Verlagsgruppe holte damit mehr Medaillen als jedes andere Verlagshaus.



Christoph Amend, Chefredakteur des ZEITmagazins, wurde in der Magazinkategorie "Blattmacher des Jahres" mit Gold geehrt. Jochen Wegner, Chefredakteur von ZEIT ONLINE, gewann in der Kategorie "Digital Leader des Jahres" eine Goldmedaille. ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo wurde in der Zeitungskategorie "Blattmacher des Jahres" mit Bronze ausgezeichnet.



