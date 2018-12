RESTON, Virginia, Dec. 12, 2018, ein weltweiter Verband führender Wirtschaftshochschulen, begrüßt drei neue Mitglieder. Durch die Aufnahme der ESCP Europe, der WHU - Otto Beisheim School of Management und der Xavier University Bhubaneswar erhöht sich die Gesamtzahl der GMAC-Mitglieder auf 225.

Ausgewählte Wirtschaftshochschulen werden eingeladen, eine Mitgliedschaft im GMAC zu beantragen, über die von dessen Verwaltungsrat entschieden wird. Jede Hochschule durchläuft ein umfassendes Bewerbungsverfahren, das auf den anhaltenden Verpflichtungen zur Unterstützung der Ziele des GMAC aufbaut: Bereitstellung der Hilfsmittel und Informationen, die Hochschulen und Talente benötigen, um einander zu entdecken und zu bewerten.

"Der GMAC verstärkt seine Mitgliederbasis auch weiterhin durch weiterführende Wirtschaftshochschulen, die nicht nur daran arbeiten, auf die sich ändernden Bedürfnisse der Studierenden einzugehen, sondern auch das Umfeld verstehen und wissen, was getan werden muss, um Studierende besser auf ihre Karrieren vorzubereiten", sagte Sangeet Chowfla, President und CEO von GMAC. "Jede dieser drei Hochschulen bringt einen einzigartigen Ansatz aus ihrer Region der Welt mit. Die Perspektiven, die sie gemeinsam in den Council einbringen, werden dazu beitragen, unsere Mission weiter voranzutreiben und die Chancen und Herausforderungen zu erkennen, der sich unsere Branche gegenübergestellt sieht."

Zusätzlich zu den Mitgliedschaftskriterien hat jede Hochschule ein bestimmtes Versprechen abgegeben, um dem GMAC dabei zu helfen, seine Mission zu erfüllen.

ESCP Europe

Die weitläufig als weltweit erste Wirtschaftshochschule anerkannte ESCP wurde 1819 gegründet. Als hochrangige Schule für Masterprogramme ist die ESCP Europe gut aufgestellt, um den GMAC bei seiner Mission zu unterstützen, seine Präsenz im Bereich der Masterstudiengänge auszubauen. Ihr einzigartiges Multi-Campus-Modell wird darüber hinaus auch Einblicke in bewährte Verfahren für die Bereitstellung innovativer Programme sowie Erfahrung in der Verwaltung von Prozessen in Bezug auf die Studierendenrekrutierung in verschiedenen Märkten bieten. Die Hochschule schätzt ihre GMAC-Mitgliedschaft als Indikator für ihr Engagement für höchste Bildungsqualität und ihre Bereitschaft, etwas zu unserem globalen Netzwerk beizutragen.

WHU - Otto Beisheim School of Management

Die Expertise der WHU in Forschung und Lehre wird dazu beitragen, die Arbeit und Präsenz des GMAC in Deutschland voranzutreiben. Insbesondere hat sich die Abteilung für Masterstudiengänge bereits dazu verpflichtet, den Ansatz des GMAC, dieses Segment durch die Einberufung von Fachleuten und die Bereitstellung von aufschlussreichen Forschungsergebnissen und Daten besser zu bedienen, mit Informationen zu unterstützen.

Xavier University Bhubaneswar

Eine der führenden Managementschulen in Indien, die Xavier University Bhubaneswar, glaubt an die Mission des GMAC, dass jeder Kandidat den Zugang zu einer hochwertigen weiterführenden Managementausbildung verdient. Ihre GMAC-Mitgliedschaft symbolisiert das Bestreben der Schule, würdigen Kandidaten aus der ganzen Welt erstklassige Wirtschaftsstudiengänge auf ihrem Campus in Bhubaneswar anzubieten, unter anderem durch die Verwendung der Produkte und Dienstleistungen von GMAC.

Um für eine Mitgliedschaft beim GMAC in Betracht zu kommen, schließen Hochschulen ein Bewerbungsverfahren ab und müssen die folgenden Kriterien erfüllen: Aufrechterhaltung eines selektiven Zulassungsverfahrens, Angebot eines Masterstudiengangs in Betriebswirtschaftslehre und von Managementkursen oder gleichwertigen Veranstaltungen sowie die aktive Unterstützung der Mission des GMAC und Einsatz des GMAT-Tests oder anderen GMAC-Prüfungen als Teil ihrer Zulassungs- und Aufnahmeverfahren. Sie beteiligen sich auch an der Leitung des GMAC, einschließlich der Stimmabgabe bei den Wahlen zum Vorstand und anderen Angelegenheiten, die möglicherweise vor den Council gebracht werden.

Über den GMAC

Der Graduate Management Admission Council (GMAC) ist eine weltweite Vereinigung von führenden Wirtschaftshochschulen. Seit unserer Gründung im Jahr 1953 haben wir uns zum Ziel gesetzt, Lösungen für Wirtschaftshochschulen sowie Bewerberinnen und Bewerber zu schaffen, um sich besser zu entdecken, zu bewerten und miteinander in Kontakt zu treten. Wir arbeiten im Auftrag der Hochschulen und der Gemeinschaft, die sich für die weiterführende Ausbildung an Wirtschaftshochschulen einsetzt. Darüber hinaus stehen wir den Bewerberinnen und Bewerbern auf ihrem Weg in die Hochschulbildung beratend zur Seite, um sicherzustellen, dass kein Talent unentdeckt bleibt.

Der GMAC bietet erstklassige Forschung, professionelle Entwicklungsmöglichkeiten und Bewertungen für die Branche, um die Kunst und Wissenschaft der Zulassung weiterzuentwickeln. Der Graduate Management Admission Test (GMAT), der Eigentum des GMAC ist und von ihm verwaltet wird, ist das am häufigsten verwendete Bewertungsinstrument für Wirtschaftshochschulen, das von mehr als 7.000 Studiengängen weltweit anerkannt wird. Zu den anderen vom GMAC angebotenen Prüfungen gehört der "NMAC by GMAC" (NMAT)-Test, der als Zulassungsvoraussetzung bei weiterführenden betriebswirtschaftlichen Studiengängen in Indien, Südafrika und auf den Philippinen eingesetzt wird, und der "Executive Assessment" (EA)-Test, der speziell auf Studiengänge für Führungskräfte auf der ganzen Welt zugeschnitten ist.

Unser Flaggschiffportal für Bildungsressorucen und und Informationen zum Hochschulmanagement, www.mba.com , erhält 14 Millionen Besuche pro Jahr und bietet das Suchtool "School Finder" sowie die Datenbank des "Graduate Management Admission Search Service" (GMASS), die passende Bewerberinnen und Bewerber mit Wirtschaftshochschulen abgleicht.

Der GMAC ist eine weltweit tätige Organisation mit Niederlassungen in Hongkong, China, Gurgugram, Indien, Singapur, London, Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Um mehr über unsere Arbeit zu erfahren, besuchen Sie bitte www.gmac.com .

