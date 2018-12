Am 12. Dezember, auf der AgriFoodTech, in Brabanthallen Den Bosch, Niederlande, wurde der Gewinner des Wettbewerbes Autonomes Gewächshaus bekannt gegeben. In 4 Monaten mussten 5 internationale Teams Gurken mit Algorithmen für künstliche Intelligenz (engl. AI) aus der Ferne im Wettbewerb gegen eine manuell angebaute Vergleichsgruppe erzeugen. Foto © WUR Der Gewinner bleibt...

