Die SIVAL wird vom 15.-17. Januar 2019, in Angers, Frankreich, stattfinden. Für diese neue Ausgabe setzt die Spezialisierte Messe für pflanzliche Produktionen (SIVAL) ihre Entwicklung für die Zukunft der spezialisierten Pflanzenproduktionstechniken fort. Tatsächlich wurde in den letzten drei Jahren eine neue Dynamik eingeleitet, die auf Innovation in Verbindung mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...