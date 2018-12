"Die Welt" (Mittwoch) zur Europäischen Zentralbank:

"Darf eine Notenbank in großem Umfang Staatsanleihen kaufen? Die europäischen Richter haben diese Frage für die EZB klar beantwortet: Sie darf. Aber ist etwas, das mit höchstrichterlichem Segen versehen und in der Notenbankwelt üblich ist, damit auch richtig? Die obersten Richter in Karlsruhe hatten ursprünglich Zweifel daran, ob die EZB mit ihren Käufen womöglich doch Staatsfinanzierung durch die Hintertür betreibt, und den Fall an den EuGH verwiesen. Dass die europäischen Richter diesen Bedenken offenbar keine große Bedeutung beigemessen haben, lässt Karlsruhe marginalisiert zurück. Was bleibt, ist das schale Gefühl, dass die Bedenken Deutschlands ignoriert wurden."/yyzz/DP/fba

