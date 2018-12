Glattbrugg - In einem Gästehaus oder in einer Bed & Breakfast-Unterkunft zu übernachten, hat viele Vorteile: Nebst einer authentischen Schlafmöglichkeit kommen Reisende erst noch mit Einheimischen in Kontakt und tauchen dadurch schneller in deren Kultur ein.

Gegen ein luxuriöses Hotelzimmer mit eigenem Fernseher, geräumigem Badezimmer und Minibar ist nichts einzuwenden. Aber gerade auf Rundreisen ist man selten länger als eine Nacht im gleichen Haus und benötigt meist nur das Nötigste - nämlich ein Bett und ein stärkendes Frühstück. Für solche Fälle bieten sich Bed & Breakfast-Unterkünfte oder Gästehäuser an. Diese sind meist schlichter, aber dafür preiswerter als Hotels. Durch den Kontakt mit den lokalen Gastgebern lernt der Reisende zudem die Kultur der Destination unverblümt kennen.

In England am Stammtisch sitzen

Ein auf den Millimeter genau geschnittener Rasen im Garten, tägliche Tea Time und stets überaus freundlich: So das Bild eines durchschnittlichen Briten. Wer herausfinden will, ob diese Klischees wirklich zutreffen, verbringt am besten einmal Zeit bei ihm zuhause. Möglich ist dies beispielsweise auf einer Mietwagen-Rundreise entlang der Küstenregion im weniger bekannten Norden. Bei "Locals" zu nächtigen hat viele Vorteile: So landet der Reisende etwa dank des richtigen Tipps des Gastgebers am Stammtisch des örtlichen Pub. Cheers, mate!

Die 8-tägige Mietwagen-Rundreise "Naturschönheiten des Nordens" ab/bis Manchester in England ist bei Travelhouse ab CHF 595.- pro Person buchbar, inklusive 7 Übernachtungen in Bed & Breakfast-Doppelzimmern mit Frühstück, Sightseeing Tour in York und Bootsausflug auf dem Lake Windermere. www.travelhouse.ch/z-1903768

In Irland Geschichten ...

