Nach dem tödlichen Anschlag in Straßburg fahnden die französischen Ermittler weiter nach dem flüchtigen Täter. Der Mann hat im Stadtzentrum um sich geschossen und drei Menschen getötet, zwölf weitere wurden verletzt.

Am Rande des Weihnachtsmarktes von Straßburg sind am Dienstagabend drei Menschen bei einem Anschlag getötet worden. Der französische Innenminister Christophe Castaner teilte in der Nacht zum Mittwoch mit, Frankreich erhöhe seine Terroralarmstufe. Es würden zusätzliche Sicherheitskräfte nach Straßburg geschickt. Die Suche nach dem flüchtigen Schützen ging weiter. Castaner sagte, etwa 350 Sicherheitsbeamte und zwei Hubschrauber seien darin involviert.

Der Schütze, der Terror verbreitet habe, sei seit "mehreren Jahren" radikalisiert gewesen, sagte Castaner. Ihm zufolge betrug die Zahl der Toten drei. Zwei Polizeigewerkschaftsvertreter hatten zuvor gesagt, es gebe vier Todesopfer. Mehr als sieben Stunden nach der Schießerei teilte der Präfekt der Region mit, elf Personen seien verletzt worden. Fünf seien schwer verletzt.

Soldaten, die den Weihnachtsmarkt bewacht hätten, hätten den Verdächtigen vor seiner Flucht angeschossen und verletzt, verlautete aus Polizeigewerkschaftskreisen. Die ...

