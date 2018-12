Nachdem die Aktie der Investmentbank Goldman Sachs eine riesige SKS-Formation aus den letzten beiden Jahren regelkonform mit einem Bruch der Nackenlinie um 210,00 US-Dollar aktiviert hatte, wurde ein klares Verkaufssignal ausgelöst und führte das Papier wie in der letzten charttechnischen Besprechung vom 12. November 2018: "The Goldman Sachs Group: Aktie mit massivem Kurssturz!" favorisiert auf die Horizontalunterstützung bei rund 175,00 US-Dollar abwärts. Erst an dieser Stelle stabilisiert sich der Wert wieder sichtlich und könnte nun zu einer gegenläufigen Kursbewegung ansetzen. Noch aber wurde die aktuelle Wochenkerze nicht fertiggestellt, liefert aber schon Mal einen Hinweis auf eine mögliche Wende im Kursverlauf. Der übergeordnete Abwärtstrend dürfte aber noch einigen Wochen bestehen bleiben.

Skandalträchtige Bank mit Stabilisierungsversuch

Aus technischer Sicht liegt ...

