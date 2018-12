Schon länger scheint die US-Notenbank Federal Reserve dem US-Präsidenten Donald Trump ein Dorn im Auge. Nun hat Trump erneut gegen Pläne der Fed gewettert: Eine Zinserhöhung wäre töricht, so der Präsident.

US-Präsident Donald Trump hat die US-Notenbank Fed erneut heftig angegriffen. Eine Zinserhöhung in der nächsten Woche wäre unklug, sagte Trump am Dienstag in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...