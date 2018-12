FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

E05 XFRA US27616P1030 EASTERLY GOV.PPTYS DL-,01 0.228 EUR

BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EUR

2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.156 EUR

LMWE XFRA LU1832418773 LIF-L.F.E/N G.D EOD 0.480 EUR

LGWS XFRA LU1598690169 LYX I.-L.MSCIEMU VA. D 0.560 EUR

P5UW XFRA LU0490817821 SQUAD CAP.-SQUAD MAKRO N 1.020 EUR

LCVB XFRA LU1686830065 LIF-L.EUROMTS C.BD.AG.EOA 0.980 EUR

LMVF XFRA LU1646360971 MUL-L.CORE MSCI EMU(DR) D 0.180 EUR

LEEU XFRA LU1812091194 LIF-L.F.E/N D.E EOD 0.210 EUR

LYEU XFRA LU1832418856 LIF- L.F.E/N US EOD 0.610 EUR

SELD XFRA LU1812092168 LI-L.S.E.S.D30 EOD 0.140 EUR