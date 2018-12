FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.12.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 13.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.12.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

21S XFRA US84860W1027 SPIRIT REALTY CAP. DL-,01

E1L XFRA AU000000EAR9 ECHO RESOURCES LTD

SFF XFRA AU000000SEA7 SUNDANCE ENERGY AUSTRALIA

VL1 XFRA AU000000QGL3 QUANTUM GRAPHITE LTD

0WI XFRA ES0184696013 MASMOVIL IBERCOM EO -,10

75A XFRA GB00BVGBWW93 ASSURA PLC LS-,10