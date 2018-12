Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ:046890) ("Seoul"), einer der führenden weltweit tätigen Innovatoren im Bereich LED-Produkte und -Technologien, hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen in einer Patentstreitigkeit gegen Everlight Electronics Co., Ltd. ("Everlight") in Deutschland gewonnen hat.

Bei dem betreffenden Patent geht es um eine LED-Gehäusestruktur für Wärmeableitung. Everlight hat dieses Patent im Jahr 2017 von einem US-amerikanischen Unternehmen gekauft und daraufhin beim Landgericht Mannheim eine Patentrechtsklage gegen Seoul erhoben.

Im Dezember 2018 entschied das Landgericht Mannheim jedoch zugunsten von Seoul und verfügte, dass Everlight als unterliegende Partei die gesetzlichen Kosten des Gerichtsverfahrens zu tragen hat.

In Großbritannien hatte Seoul zu Beginn dieses Jahres bereits in einer Patentstreitigkeit gegen Everlight gewonnen. Damals verfügte das britische Patentgericht zudem, dass Everlight Prozesskosten in Höhe von etwa einer Million US-Dollar an Seoul zu zahlen habe. In der Zwischenzeit strengt Seoul Klagen wegen Patentrechtsverletzungen gegen einen globalen Vertriebshändler von Everlights LED-Produkten mit hoher und mittlerer Leistung in Deutschland, Italien und Japan an.

Everlight hatte zuvor einen anderen Mitbewerber in Japan verklagt, nachdem es ein Patent von einem ausländischen Unternehmen gekauft hatte. Das Unternehmen verlor jedoch dieses Verfahren ebenfalls. Im April 2017 reichte Everlight sich auf das gekaufte Patent berufend eine Patentklage gegen die Nichia Corporation und gegen Citizen Electronics in Japan ein. Das Tokioter Bezirksgericht wies den Rechtsstreit von Everlight im Oktober 2018 ab.

"Seoul hat ungefähr 100 Milliarden Won pro Jahr in Forschung und Entwicklung investiert, um sicherzugehen, dass das Unternehmen seine eigenen hochmodernen Technologien und Produkte entwickelt und damit sein eigenes beeindruckendes Patentportfolio etabliert", sagte Nam Ki-bum, Executive Vice President der Abteilung Beleuchtung bei Seoul. "Wir hoffen, dass unser Engagement für technologische Innovationen und unsere Erfolge dabei junge Unternehmer und kleine Unternehmen inspirieren werden."

Seoul Semiconductor entwickelt und vertreibt Leuchtdioden (LEDs) für Automobile, allgemeine Beleuchtung, spezielle Beleuchtung und Hintergrundbeleuchtung. Als viertgrößter LED-Hersteller weltweit besitzt Seoul Semiconductor über 12.000 Patente, bietet eine breite Auswahl an Technologien und produziert innovative LED-Produkte wie SunLike in Mengenproduktion. Das Unternehmen liefert die weltbeste Lichtqualität in einer LED der nächsten Generation, indem es eine auf den Menschen ausgerichtete Beleuchtung bereitstellt, die für den Tageslichtrhythmus optimiert ist; WICOP eine einfache strukturierte, gehäuselose LED, die marktführende Farbeinheitlichkeit bietet und aufgrund ihrer hohen Lumen-Dichte und Designflexibilität auf Lampenebene kostensparend ist; die NanoDriver Serie die weltweit kleinsten 24 W DC LED-Treiber; Acrich, die weltweit erste AC-betriebene LED-Technologie für hohe Spannung, wurde 2005 entwickelt, einschließlich aller AC-LED-verwandter Technologien vom Chip bis zur Modul- und Schaltkreisproduktion, sowie Multi-Junction-Technologie (MJT) und nPola, ein neues LED-Produkt, basierend auf GaN-Substrat-Technologie, die mehr als die zehnfache Ausgabe im Vergleich zu herkömmlichen LEDs erzielt. UCD stellt ein hohes Farbspektrum-Display dar, das über 90 NTSC liefert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.seoulsemicon.com.

