Die in Kanada festgenommene Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou kommt gegen Kaution und strikte Auflagen frei. Ein Richter in Vancouver ordnete am Dienstag die Freilassung der 46-jährigen chinesischen Spitzenmanagerin an. Sie muss zehn Millionen kanadische Dollar (etwa 6,5 Millionen Euro) Kaution zahlen, eine elektronische Fußfessel tragen und ihre beiden Reisepässe abgeben. Außerdem darf sie ihre Wohnung in Vancouver nachts nicht verlassen. Der Richter sah die Fluchtgefahr offenbar als gering an: Das Risiko, dass Meng im Auslieferungsverfahren nicht vor Gericht erscheine, könne durch die von ihrem Anwalt vorgeschlagenen Auflagen auf ein "akzeptables Niveau" reduziert werden, erklärte der Richter. Die Finanzchefin des chinesischen Technologieriesen Huawei war am 1. Dezember auf Betreiben der USA in Vancouver festgenommen worden. Die US-Justiz wirft ihr einen Verstoß gegen die Iran-Sanktionen vor und verlangt ihre Auslieferung.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Verbraucherpreise November PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.658,00 +0,64% Nikkei-225 21.602,75 +2,15% Hang-Seng-Index 26.199,82 +1,66% Shanghai-Composite 2.602,73 +0,33% S&P/ASX 200 5.653,50 +1,39%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundliche Vorzeichen finden sich an den Börsen in Ostasien am Mittwoch. Vor allem in Japan, Hongkong und Sydney geht es nach oben, und zwar um jeweils mindestens 1,3 Prozent. Ermutigt werden die Investoren von positiven Signalen im Handelsstreit zwischen den USA und China, der seit Monaten die Stimmung an den weltweiten Börsen eingetrübt hat. Zum einen ist die in Kanada festgenommene Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou gegen Kaution und strikte Auflagen freigelassen worden. Zum zweiten hat US-Präsident Donald Trump per Tweet die Fortschritte in den Gesprächen mit China gelobt und bevorstehende wichtige Mitteilungen signalisiert. Bereits am Dienstag haben sich die Anzeichen dafür gemehrt, dass China die Zölle auf in den USA gefertigte Autos senken könnte. An der Börse in Tokio steigt der Nikkei-225 um 2 Prozent. Angeführt wird der Markt von Finanzwerten, so gewinnen Mitsui Trust und Daiwa Securities jeweils rund 3 Prozent. Gestützt werden die Titel von dem in den USA wieder gestiegenen Renditeniveau an den Anleihemärkten. Aber auch Aktien von Unternehmen mit China-Engagement zeigen sich wegen der Entspannung im Handelskonflikt fester. Die Titel des iPhone-Zulieferers Murata Manufacturing gewinnen 4,6 Prozent, TDK 3,7 Prozent und Yokogawa Electric 4,7 Prozent. In Hongkong stützt Schwergewicht Tencent mit Aufschlägen von 2 Prozent, die damit auf den Börsengang der Tochter Tencent Music in den USA reagieren. Dem Musikstreamingdienst hat dies rund 1,1 Milliarden US-Dollar eingebracht.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie von Dave & Buster's Entertainment ist nach der Schlussglocke auf Nasdaq.com am Dienstagabend um 15 Prozent auf 43,40 US-Dollar eingeknickt. Zwar hatten die Zahlen des Restaurant- und Unterhaltungsunternehmens für das dritte Geschäftsquartal und der erhöhte Jahresausblick die Erwartungen übertroffen, die Umsätze auf vergleichbarer Basis enttäuschten jedoch. Der Aktienkurs des Modeunternehmens American Eagle Outfitters verlor 4,9 Prozent auf 18,10 Dollar, nach Vorlage von Drittquartalszahlen unter den Markterwartungen. Auch der Ausblick auf das vierte Quartal konnte nicht überzeugen. Pivotal Software stiegen um 3,9 Prozent auf 18,49 Dollar, nachdem das Cloud-Unternehmen einen niedrigeren Verlust für das dritte Quartal ausgewiesen hatte als vom Markt erwartet wurde. Auch die Umsatzzahlen hatten die Erwartungen übertroffen. Der Kurs der Aktie von Arrowhead Pharmaceuticals gab 0,9 Prozent auf 13,50 Dollar nach, nachdem das Biopharmaunternehmen einen höheren Verlust als erwartet für das Geschäftsjahr 2018 vorgelegt hatte. Zudem halbierte sich der Gesamtumsatz auf 16,1 Millionen Dollar gegenüber dem Vorjahr.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.370,24 -0,22 -53,02 -1,41 S&P-500 2.636,78 -0,04 -0,94 -1,38 Nasdaq-Comp. 7.031,83 0,16 11,31 1,86 Nasdaq-100 6.704,24 0,32 21,49 4,81 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 886 Mio 1.005 Mio Gewinner 1.345 975 Verlierer 1.649 2.024 Unverändert 82 83

Uneinheitlich - Der Handel verlief erneut sehr volatil. Zunächst hatte es nach einer Fortsetzung der positiven Entwicklung vom Vortag ausgesehen. Harsche Töne von US-Präsident Donald Trump ließen die Kurse dann aber abbröckeln. Wenn der Kongress nicht die nötigen Mittel für den Bau der Grenzmauer zu Mexiko zur Verfügung stelle, werde die US-Verwaltung stillgelegt, drohte Trump den Oppositionsführern. Der Kongress hatte erst in der vergangenen Woche ein Ausgabengesetz beschlossen, das die Finanzierung der Regierung bis zum 21. Dezember verlängert. Im Anschluss konnten sich die Indizes wieder erholen, gestützt von leicht positiven Signalen im Handelsstreit zwischen den USA und China. So sollen Zölle für Autoimporte aus den USA nach China wieder auf 15 Prozent gesenkt werden, nach bislang noch 40 Prozent, hieß es aus Kreisen. Kurz vor Handelsende rutschten der Dow und der S&P-500 dann wieder leicht ins Minus. Die Autowerte profitierten zwischenzeitlich deutlicher von der Hoffnung auf sinkende chinesische Einfuhrzölle, gaben im Verlauf aber einen Großteil der Gewinne wieder ab. So stiegen Ford noch um 0,2 Prozent und General Motors um 0,8 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,76 3,7 2,73 156,0 5 Jahre 2,74 2,5 2,72 81,7 7 Jahre 2,79 1,9 2,78 54,7 10 Jahre 2,87 1,4 2,86 43,0 30 Jahre 3,12 -1,0 3,13 5,3

Die US-Anleihen gaben nach einem ebenfalls volatilen Handel leicht nach. Hier sorgten die bestehenden Belastungsfaktoren nur kurzzeitig für weiteres Kaufinteresse, hieß es. Die Rendite der zehnjährigen Treasurys stieg um 1,4 Basispunkte auf 2,87 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:58 % YTD EUR/USD 1,1327 +0,1% 1,1320 1,1378 -5,7% EUR/JPY 128,52 +0,1% 128,36 128,62 -5,0% EUR/GBP 0,9057 -0,1% 0,9064 0,9024 +1,9% GBP/USD 1,2509 +0,2% 1,2488 1,2610 -7,5% USD/JPY 113,45 +0,0% 113,40 113,06 +0,8% USD/KRW 1128,40 -0,0% 1128,82 1131,57 +5,7% USD/CNY 6,8851 -0,2% 6,9000 6,9032 +5,8% USD/CNH 6,8862 -0,2% 6,9028 6,9073 +5,7% USD/HKD 7,8164 -0,0% 7,8168 7,8158 +0,0% AUD/USD 0,7212 +0,1% 0,7201 0,7196 -7,8% NZD/USD 0,6880 +0,1% 0,6873 0,6867 -3,1% Bitcoin BTC/USD 3.348,76 -0,6% 3370,3600 3.405,75 -76,7%

Auch nach der verschobenen Brexit-Abstimmung im britischen Parlament bleibt das Thema auf der Agenda. Premierministerin Theresa May reiste am Dienstag durch Europa um die Möglichkeiten für Nachverhandlungen auszuloten. Doch gibt es bislang keine positiven Signale, weder von der EU noch von Mitgliedsstaaten. Diese Unsicherheit setzte auch das britische Pfund wieder unter Druck. Es fiel mit 1,2480 Dollar erneut auf ein 20-Monatstief. Im späten US-Handel lag es bei 1,2501 Dollar. Der Euro kam von seinem Tageshoch bei 1,14 Dollar ebenfalls deutlicher zurück und notierte bei 1,1327 Dollar. Neben dem Brexit sprächen auch andere politische Probleme wie die Gelbwesten-Proteste in Frankreich oder die italienische Haushaltsfrage aktuell nicht für die Gemeinschaftswährung, so Händler.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,24 51,65 +1,1% 0,59 -9,5% Brent/ICE 60,88 60,20 +1,1% 0,68 -3,3%

Für die Ölpreise ging es nach den Verlusten am Vortag leicht nach oben. Eine Rolle dabei spielte die sinkende Produktion in Libyen. Am Wochenende war das dortige El-Sharara-Ölfeld von einer bewaffneten Gruppe angegriffen worden. Aktuell vermindert sich die tägliche Ölproduktion in dem Land um 400.000 Barrel. Zudem hat die Energy Information Administration (EIA) nach den jüngsten starken Rückgängen der Ölpreise ihre Preisprognosen für WTI und Brent für 2018 und 2019 gesenkt. Dies geht aus dem monatlichen Ausblick hervor. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg zum US-Settlement um 1,3 Prozent auf 51,65 Dollar je Fass, Brent gewann 0,4 Prozent auf 60,20 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.243,67 1.242,50 +0,1% +1,17 -4,5% Silber (Spot) 14,61 14,55 +0,4% +0,06 -13,7% Platin (Spot) 787,00 785,50 +0,2% +1,50 -15,3% Kupfer-Future 2,77 2,77 -0,1% -0,00 -17,5%

Der Goldpreis gab einen kleinen Teil seiner jüngsten Gewinne ab. Zum US-Settlement reduzierte sich der Preis für die Feinunze um 0,2 Prozent auf 1.247 Dollar - auch belastet vom festeren Dollar. Neben seinem Status als "sicherer Hafen" verwiesen Händler auf die Möglichkeit, dass die US-Notenbank das Tempo der Zinserhöhungen drosseln könnte. Bei der Sitzung am 18. und 19. Dezember wird aber mehrheitlich mit einer weiteren Anhebung gerechnet.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

ZÖLLE CHINA

Für Autoimporte aus den USA nach China werden offenbar künftig nur noch Zölle von 15 Prozent fällig, nachdem es bislang noch 40 Prozent sind. Eine entsprechende Ankündigung habe ein hoher mit den Handelsfragen befasster Funktionär den Amerikanern gegenüber gemacht, sagte ein Informant. Vizepremier Liu He habe dies in einem Telefonat gegenüber Finanzminister Steven Mnuchin und dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer gesagt.

INNENPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump fährt im Streit um die Finanzierung der von ihm gewünschten Mauer an der mexikanischen Grenze schwere Geschütze auf. Wenn der Kongress nicht die nötigen Mittel für den Bau der Mauer zur Verfügung stelle, werde die US-Verwaltung stillgelegt, sagte Trump der Oppositionsführerin Nancy Pelosi im Kongress und dem Oppositionsführer Chuck Schumer im Senat bei einem Treffen mit den beiden Demokraten im Weißen Haus.

FACEBOOK

Die Hauptniederlassung von Facebook im kalifornischen Menlo Park musste Dienstagnacht wegen einer Bombendrohung teilweise evakuiert werden.

TENCENT MUSIC

hat sein örsengang in den USA rund 1,1 Milliarden US-Dollar eingebracht. Der Ausgabepreis für die Hinterlegungsscheine (American depositary share - ADS) lag mit jeweils 13 Dollar am unteren Ende der Preisspanne von 13 bis 15 Dollar. Vom Emissionserlös kann sich Tencent Music rund 533 Millionen Dollar in die eigene Tasche stecken, der Rest geht an die Altaktionäre. Mit einer Bewertung von 21,3 Milliarden Dollar ist das IPO der Tencent Music Entertainment Group an der New York Stock Exchange einer der größten US-Börsengänge der vergangenen Jahre. Tencent Music ist Teil des chinesischen Internetgiganten Tencent Holdings Ltd.

