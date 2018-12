Während deutsche Modehändler unter schwierigen Marktbedingungen leiden, läuft das Geschäft der spanischen Zara-Mutter Inditex weiter gut. Umsatz und Gewinn legten in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahrs (per Ende Oktober) zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in Arteixo mitteilte. Negative Währungseffekte bremsten jedoch das Wachstum.

Der Umsatz stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 Prozent auf 18,4 Milliarden Euro. Währungsbereinigt hätte das Plus bei 7 Prozent gelegen. Auch beim operativen Ergebnis (Ebit) machte sich der vor allem in der ersten Jahreshälfte starke Euro negativ bemerkbar. Das Ebit stieg um 3 Prozent auf knapp 3,1 Milliarden Euro, ohne Wechselkurseffekte lag das Wachstum bei 14 Prozent.

Bei Inditex fallen die Kosten in Euro an, einen Großteil seines Umsatzes erwirtschaftet der Konzern jedoch in anderen Währungen. Unter dem Strich verdiente der spanische Textilkonzern mit 2,4 Milliarden Euro 4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit erreichte Inditex eigenen Angaben zufolge das bislang beste Neunmonatsergebnis.

Vorstands- und Verwaltungsratschef Pablo Isla zeigte sich zufrieden über "das solide strukturelle Wachstum in allen Märkten. Gleichzeitig werde sich das Unternehmen weiter darauf konzentrieren, Online- und stationären Handel komplett miteinander zu verknüpfen.

Die deutschen Modehändler wie Hugo Boss , Gerry Weber oder Tom Tailor hatten zuletzt deutlich Federn lassen müssen. Neben der Konkurrenz durch Onlinehändler machten den Konzernen die Sommerhitze und das warme Wetter zu Beginn des Herbstes zu schaffen. Viele Kunden blieben weg./nas/stw/mis

ISIN DE000A0STST2 DE000A1PHFF7 DE0003304101 ES0148396007

AXC0036 2018-12-12/08:05