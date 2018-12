Die aktuelle Baisse trifft Werte mit wenig Substanz besonders hart. Gerade jetzt lohnt daher ein genauer Blick in die Bilanzen.

"Hoffen auf die Jahresendrally" haben wir an dieser Stelle in der vergangenen Woche getitelt. Die Betonung lag schon da auf dem Hoffen. Eine schwache Handelswoche später hat sich diese vage Hoffnung zerstoben. Die Aussichten bleiben trübe, zu viele Belastungsfaktoren lasten auf den Aktienmärkten. Die Serie der Gewinnwarnungen im Dax etwa setzten in der vergangenen Woche Fresenius und BASF fort. Immer mehr Titel und Branchen kippen in die Baisse.

Hier geht's zum aktuellen Finanzbrief.

Auffällig ist dabei die extrem schlechte Kursentwicklung von Werten, in denen viel Hoffnung und mancher Zweifel steckt. Mit über 90 Prozent Verlust seit Jahresanfang zählt etwa die börsennotierte Filmfirma Pantaflix dazu, in die der Schauspieler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...