Aufmerksame Beobachter zogen am Montagabend eine Augenbraue nach oben. Es wirkte beeindruckend, wie es gelungen war, den marktbreiten US-index Standard & Poor's 500 (S&P 500) nach dem Selloff des Freitags am Montag nach zeitweise immensem Minus doch noch in die Gewinnzone zu heben.

