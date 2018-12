flatex Morning-news Öl (WTI)

Das kurzfristige Strohfeuer rund um die Bekanntgabe der beim OPEC-Treffen mit den OPEC-Ländern und Nicht-OPEC-Ländern ausgehandelten Förderkürzungen hielt nicht lange an und wurde bereits wieder abverkauft. Der Preis für ein Fass Rohöl der Sorte WTI (West Texas Intermediate) im Januar-Kontrakt an der NYMEX kam folglich nicht wirklich vom Fleck. Demnach erachtet die überwiegende Anzahl der Markteilnehmer am Rohölmarkt offenbar die Förderkürzung als nicht ausreichend und gleichzeitig die konjunkturelle Delle der Weltwirtschaft als größer als zunächst befürchtet.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahrestief des 30. November 2018 bei 49,65 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch des 05. Dezember 2018 bei 54,38 US-Dollar, wären die nächsten Ziel auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 52,57/53,27 und 54,38 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 55,49/56,19 und 57,31 US-Dollar zu ermitteln. Die Unterstützungen fänden sich bei 51,46/50,77 und 49,65 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 48,54/47,85 und 46,73 US-Dollar.

