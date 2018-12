(JK-Trading.com) - Der DAX hat am Dienstag zu einem Befreiungsschlag angesetzt, das kurzfristig wichtige Level um 10.750 Punkte zurückerobern können. In der Betrachtung für den gestrigen Tag schrieb ich "Infolgedessen scheint eine stärkere Gegenbewegung in näherer Zukunft realistisch und könnte sich beschleunigen, sobald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...