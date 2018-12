Am Mittwoch ist der Ölpreis erneut gestiegen. Zweifel am jüngsten Beschluss der "Opec+"-Gruppe trieben die Kurse an.

Die Ölpreise haben am Mittwoch an die Gewinne vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,95 US-Dollar. Das waren 75 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 66 Cent auf 52,31 Dollar.

Anzeichen einer Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgten am Morgen weiter für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...