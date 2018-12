Der Wachstumstrend beim Verkehrsaufkommen am Flughafen Wien hält weiter an: Im November 2018 stieg das Passagieraufkommen der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) um 21,5% auf 2,7 Mio. Reisende an. Kumuliert von Jänner bis November 2018 nahm das Passagieraufkommen um 10,4% auf 31,7 Mio. Reisende zu. Auch der Standort Flughafen Wien entwickelte sich mit einem Passagierplus von 9,7% von Jänner bis November 2018 sehr gut.Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im November 2018 um 24,2% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 2.192.658 Reisende an. Die Anzahl der Lokalpassagiere nahm mit einem Plus von 29,9% stark zu, die Anzahl der Transferpassagiere stieg um 7,2%. Die Flugbewegungen nahmen im November ...

