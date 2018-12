Vier unbemannte Bodenfahrzeuge (Unmanned Ground Vehicle, UGV) von Milrem Robotics und das QinetiQ Titan wurden von britischen Truppen während des Army Warfighting Experiment 2018 (AWE18) mit dem Autonomous Warrior (Land) drei Wochen lang strengen Tests unterzogen. Mit vier Fahrzeugen war Milrem Robotics der an dem Manöver am stärksten vertretene UGV-Hersteller.

"Im Rahmen des in der letzten Woche abgeschlossenen Experiments sollte in erster Linie festgestellt werden, wie neue unbemannte Technologien die Überlebensfähigkeit und Effektivität des Soldaten auf dem modernen Schlachtfeld verbessern können", erläuterte (Cpt, ret) Juri Pajuste, Program Director bei Milrem Robotics, der an den Manövern teilnahm.

Der Test bestand aus drei Phasen: Durchführung von Kampfeinsätzen ohne den Einsatz neuer Technologien, Durchführung von Kampfeinsätzen mit neuen Technologien, jedoch ohne Änderung der Taktik, und schließlich Durchführung von Kampfeinsätzen mithilfe neuer Technologien und Ausrichtung der Taktiken an den Fähigkeiten der neuen Technologie. Die UGVs wurden in verschiedenen Funktionen bei Missionen in städtischem, offenem und bewaldetem Gelände eingesetzt.

"Die Benutzer haben sehr positive Rückmeldungen gegeben und sie waren von der Agilität und Langlebigkeit des UGV von Milrem überrascht", ergänzte Pajuste. Von den vier von Milrem Robotics entwickelten UGVs wurden zwei von Milrem Robotics und zwei von QinetiQ eingesetzt. Die von Milrem im Feld verwendeten Systeme waren eine zur Evakuierung von Verletzten und logistischen Unterstützung konfigurierte Einheit sowie eine zweite Einheit, die mit einer angebundenen Multirotor-Drohne mit Pod von Threod Systems ausgestattet war.

Einer der vier UGVs war TITAN Strike, ein Prototypsystem mit einer Fernwaffenstation von Kongsberg, die vollständig ferngesteuert wurde und das Pointer-System von QinetiQ als Mittel zur Integration der Funktion mit abgesessener Infanterie verwendet. Das zweite System, TITAN Sentry, bei dem Pointer ebenfalls zum Einsatz kommt, enthielt eine von Hensoldt bereitgestellte Sensor-Suite mit elektrooptischen Kameras und Wärmebildkameras und einem Gefechtsfeldradar.

Keith Mallon, Campaign Manager bei QinetiQ, sagte: "Das AWE 18 ist das Ergebnis monatelanger harter Arbeit, bei der TITAN Sentry und TITAN Strike weiterentwickelt wurden. Wir haben die enge Zusammenarbeit mit Milrem Robotics genossen und freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit, bei der auch die weltweit führende THeMIS-Plattform eine Rolle spielt."

QinetiQ setzte zudem eine der beiden TITAN-Plattformen in einer logistischen Konfiguration für die Arbeit an der Autonomous Last Mile Resupply Challenge in Großbritannien ein. Vorführungen hierzu gab es ebenfalls im Rahmen des AWE18.

