FRANKFURT (Dow Jones)--Fester sind die DAX-Futures am Mittwochmorgen in den Handel gestartet. Gute Vorlagen aus Asien und die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt USA-China treiben die Märkte. Der Dezember-Kontrakt steigt um 66,5 auf 10.868 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 10.896,5 und das -tief bei 10.812 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.500 Kontrakte. Allerdings stoße man bei rund 10.920 Zählern schon auf einen Widerstandsbereich, der nicht beim ersten Mal genommen werden dürfte. "Dazu darf man nicht die Gefahr vergessen, dass die US-Börsen am Nachmittag wieder abtauchen und uns mit runterziehen", sagt ein Händler.

December 12, 2018 02:36 ET (07:36 GMT)

