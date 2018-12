Zürich - Das auf Digital-Banking-Lösungen spezialisierte Softwarehaus Crealogix hat Stéphane Martignoni zum 1. Januar 2019 zum Head of Sales Retail Banking ernannt. Die Stelle wurde im Zuge der Neustrukturierung auf die drei Kernbereiche Retail Banking, Private Banking und Corporate Banking geschaffen. Stéphane Martignoni und sein Team könnten dank der neuen Ausrichtung gezielter und verbessert auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen und gemeinsam die digitale Zukunft des Retail Bankings gestalten, schreibt Crealogix in einer Mitteilung.

«Die neue Ausrichtung ist global, was grosse Vorteile bietet. Von nun an können unsere Schweizer Kunden vermehrt vom Know-how und den Entwicklungen im Retail Banking, auch über die Ländergrenzen hinaus, profitieren» erklärt Stéphane Martignoni, Head of Sales ...

