Bis 2020 will die Credit Suisse ihre Eigenkapitalrendite verdoppeln. Nun plant das Unternehmen, 2019 eigene Aktien zurückzukaufen.

Nach Abschluss des dreijährigen Konzernumbaus können sich die Credit Suisse-Aktionäre auf höhere Ausschüttungen freuen. Die zweitgrößte Schweizer Bank will im kommenden Jahr eigene Titel im Volumen von 1,0 bis 1,5 Milliarden Franken zurückkaufen, wie Credit Suisse am Mittwoch mitteilte.

Für 2020 stellte das Institut einen Aktienrückkauf in ähnlichem Umfang in Aussicht. Zudem soll die Dividende ab 2019 jährlich um mindestens fünf Prozent angehoben werden. Mit der Kapitalrückführung wolle der Konzern die Eigner am Erfolg der Restrukturierung teilhaben lassen, sagte Konzernchef Tidjane Thiam.

Schon bald nach seinem Amtsantritt im Sommer 2015 stieß der Versicherungsmanager ...

