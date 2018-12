Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Allianz-Aktie nach einer zuletzt kräfitgen Kursverlusten von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 208 auf 210 Euro angehoben. Durch die Schwächephase habe nun eine attraktive Einstiegsgelegenheit ergeben, schrieb Analyst Michael van Wegen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Gewinnausblick des Versicherers verbessere sich dank Kostensenkungen und die Eigenkapitalsituation sei eine der besten im Sektor./tih/ck

