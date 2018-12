Nach zuvor fünf Verlusttagen in Folge ging es gestern für den DAX mal wieder deutlich aufwärts. Er legte zum Handelsende 1,5 Prozent zu. Damit schloss er bei 10.780 Punkten. Zwischenzeitlich stieg er am Nachmittag sogar bis auf 10.884 Zähler an. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Marco Uome. Er zeigt welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.