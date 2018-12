Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gab unter der Rubrik "Unerlaubte Geschäfte" eine Mitteilung zur Plattform "Bitcoin Vitcory" heraus. Laut der Bafin bietet "Bitcoin Victory" auf seiner Plattform einen automatisierten Marginhandel mit Kryptowährungspaaren an. Das Unternehmen soll seinen Sitz in Estland haben. Es gibt eine deutschsprachige Seite: de.btc-victory.net. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...