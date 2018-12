Mont-Saint-Guibert, Belgien (ots/PRNewswire) -



NOVADIP BIOSCIENCES, ein Unternehmen im Bereich der regenerativen Medizin und Pionier beim Wachstum von dreidimensionalen Geweben aus Fettstammzellen zur Rekonstruktion von Hart- und Weichgewebe, gibt bekannt, dass Jeff Abbey mit Wirkung Anfang 2019 zum Chief Executive Officer ernannt wird und Jean-Francois Pollet ablöst. Herr Abbey wird nach mehr als 15 Jahren bei Argos Therapeutics, Inc. zu Novadip wechseln, einem Unternehmen für immuno-onkologische Zelltherapie. Er war in den letzten acht Jahren unter anderem als President und Chief Executive Officer tätig.



"Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Zelltherapie in Kombination mit seiner Expertise in den Bereichen Eigenkapitalfinanzierung, Geschäftsentwicklung und Strategie verfügt Jeff über die notwendigen Fähigkeiten, um Novadip durch die nächsten Phasen seiner Entwicklung zu führen" , so Eric P. Pâques, Vorstandsvorsitzender von Novadip. "Der Vorstand ist überzeugt, dass Jeffs umfangreiche internationale Erfahrung und nachgewiesene Führungsqualitäten Novadip bei seiner Mission helfen werden, ein führendes Unternehmen für regenerative Medizin zu werden."



Herr Abbey kam 2002 zu Argos Therapeutics und leitete die Geschäftsentwicklung des Unternehmens, bis er 2010 President und Chief Executive Officer wurde. Er führte das Unternehmen durch den Abschluss einer Phase-3-Studie, beschaffte über 250 Mio. USD an Eigenkapitalfinanzierungen, einschließlich eines Börsengangs (Nasdaq), und schloss zahlreiche Partnerschaftstransaktionen mit internationalen biopharmazeutischen Unternehmen ab. Herr Abbey hat einen Bachelor-Abschluss von der Brown University und einen MBA und JD von der University of Virginia.



"Ich freue mich sehr darauf, dass ich die Chance habe, bei Novadip tätig zu werden", sagte Jeff Abbey. "Die Technologieplattform und das Produktportfolio, das das Unternehmen entwickelt, bieten enorme Möglichkeiten, Patienten mit katastrophalen Erkrankungen in den Bereichen Knochen und Hautregeneration außergewöhnliche Lösungen anzubieten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Gründern und dem hervorragenden Team von Novadip, um wirklich innovative Therapien auf den Markt zu bringen und ein herausragendes Biotechnologieunternehmen aufzubauen."



Das führende Programm von Novadip ist eine autologe dreidimensionale Zelltherapie, die die Aufnahme einer Phase-I/IIa-Studie bei Patienten mit Wirbelsäulenfusion durchlaufen hat. Das Unternehmen hat kürzlich ein zweites Studienprogramm gestartet, das derzeit Patienten mit nicht heilenden Knochenbrüchen aufnimmt. Darüber hinaus entwickelt Novadip auch ein regeneratives Hautprodukt auf Basis seiner Zelltherapie-Technologieplattform und nutzt die Plattform, um völlig neue Wege zu gehen, die zu bahnbrechenden allogenen Produkten führen könnten.



Als Gründungs-CEO hat Jean-François Pollet zusammen mit Mitbegründer und CSO Denis Dufrane Novadip durch eine Reihe wichtiger Etappenziele geführt und das Unternehmen in eine starke Erfolgsposition gebracht. Der Vorstand dankt Jean-François Pollet für seine Unterstützung."



Über NOVADIP BIOSCIENCES:



Novadip Biosciences wurde 2013 von Dr. Denis Dufrane und Dr. Jean-François Pollet gegründet und ist ein Spin-off-Unternehmen für regenerative Medizin aus der Université Catholique de Louvain (UCL) und den Cliniques Universitaires St-Luc. Die Gründung von Novadip Biosciences wurde vom Louvain Technology Transfer Office (LTTO), Sopartec und VIVES II unterstützt. Im Jahr 2015 wurde eine Serie A-Runde von 27,7 Mio. EUR mit New Science Ventures, Fund+, SRIW, Intégrale, Epimède, VIVES II, Nivelinvest und privaten Investoren aufgelegt. Novadip Biosciences ist ein Pionier auf dem Gebiet dreidimensionaler Biologika auf der Basis von Fettstammzellen (ASC) zur Rekonstruktion von Hart- und Weichgewebe.



http://www.novadip.com



