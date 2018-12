Befand sich der Kaffeepreis zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (20.11.) noch in einer Konsolidierungsphase, die sogar noch eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung als mögliches Szenario offerierte, so ist das Ganze mittlerweile in eine ausgeprägte Korrektur gekippt. Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es u.a. "[…] Aktuell ringt Kaffee mit dem Bereich der 112er Unterstützung. ...

