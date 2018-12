Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Mal wieder schaut die Finanzwelt diese Woche gespannt nach Frankfurt und New York, so das Asset Management Team der Steubing AG in seiner monatlichen Anleihen-Kolumne.EZB und FED würden als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk die Leitzinsen für ihren jeweiligen Wirtschaftsraum bekanntgeben. Viel interessanter würden aber wie immer die in die Zukunft ausgerichteten Interpretationen der beiden großen Notenbanken gewertet werden. ...

