Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Bertrandt von 72 auf 78 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ingenieursdienstleister dürfte am 13. Dezember gute Zahlen für das vierte Quartal seines abgelaufenen Geschäftsjahres vorlegen, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Mittwoch vorliegenden Prognose. Der neue Ausblick für das Geschäftsjahr 2018/2019 werde der Aktie wohl keine Impulse liefern und dürfte im Rahmen der Erwartungen liegen. Im neuen Kursziel spiegele sich die etwas besser als zunächst erwartete Profitabilität wider./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 08:31 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2018 / 08:31 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-12-12/11:10

ISIN: DE0005232805