Altdorf (awp/sda) - Die Urner Kantonalbank baut 2019 ihr Filialnetz um. Drei Zweigstellen werden im März geschlossen, in drei Standorten wird es ab Dezember keine Berater mehr vor Ort geben. Im Gegenzug wird künftig neu eine Beratung via Video oder zu Hause angeboten. Wie die Staatsbank am Mittwoch mitteilte, wird sie künftig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...