(Meldung ausgebaut) Bern (awp/sda) - Das AKW Mühleberg bei Bern steht vor seinem letzten Betriebsjahr: Am 20. Dezember 2019 wird das Atomkraftwerk vom Netz genommen. Die Vorbereitungsarbeiten liefen bislang "fast wie am Schnürchen", sagte BKW-Chefin Suzanne Thoma am Mittwoch vor den Medien. Der bernische Energiekonzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...