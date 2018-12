Einfach einen Weihnachtsbaum im Geschäft kaufen? Von wegen: Etwa jeder Vierte (26 Prozent) will dieses Jahr seinen Weihnachtsbaum im Wald selbst schlagen. Fast jeder Zweite (47 Prozent) setzt allerdings ganz klassisch auf den Kauf beim Handel vor Ort, wie aus einer repräsentativen Umfrage des Branchen-Verbands Bitkom hervorgeht. Jeder Neunte (11 Prozent) will seine Tanne indes online bestellen.

Damit sei der Internetkauf auf dem Vormarsch, hieß es: Im vorigen Jahr planten das nur etwa halb so viele (6 Prozent). Eine Minderheit (8 Prozent) gab an, einen Baum bereits im Netz geordert zu haben. Und jeder Siebte (14 Prozent) will keinen Weihnachtsbaum aufstellen.

Das Marktforschungsinstitut Bitkom Research hatte für die Umfrage 1007 Personen ab 16 Jahren befragt./krk/DP/fba

