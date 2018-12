Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach einem verhaltenen Start klar in den positiven Bereich vorgearbeitet. Der Leitindex SMI knüpft damit an die positive Entwicklung vom Vortag an, als er um fast 2 Prozent angezogen hatte. Händler erklären sich die Avancen mit Hoffnungen auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China nach entsprechenden Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Im Fokus sind ausserdem die CS-Aktien am Investorentag der Grossbank.

Trump sagte in einem Interview, dass Gespräche mit China bereits im Gang seien und über Treffen auf höchster Ebene nachgedacht werde. Er geht zudem davon aus, dass China bald Zölle auf US-Autoimporte senken wird. Viele Händler wollen trotz der aktuellen Erholung von den kürzlichen Kursverlusten aber noch nicht vom einem Weihnachtsrally sprechen. Dafür seien die Unsicherheiten nach wie vor zu gross, insbesondere was den Brexit angehe.

Der Swiss Market Index (SMI) zieht um 10.53 Uhr um 0,77 Prozent auf 8'782,27 Punkte an. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,85 Prozent auf 1'348,34 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,82 Prozent auf 10'266,81 Zähler. 28 der Top-30-Titel legen zu.

Im Fokus sind die Credit-Suisse-Papiere (+0,3%). Die zweitgrösste Schweizer Bank führt heute einen ...

