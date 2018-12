(Korrigiert wird in der Überschrift und in der Meldung die Zahl der Todesopfer: Es bleibt bei drei Todesopfern. Zwei Sätze wurden ersatzlos gestrichen.)

STRASSBURG (dpa-AFX) - Bei dem tödlichen Terroranschlag in Straßburg sind drei Menschen getötet worden. Dies teilte die Präfektur am Mittwoch mit. Der Täter sei immer noch auf der Flucht. Ein vermutlich radikalisierter Mann hatte am Dienstagabend mitten in der Weihnachtssaison in der Straßburger Innenstadt das Feuer eröffnet./nau/DP/jha/

