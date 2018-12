Darauf haben Tesla Fans lange warten müssen: Das Model 3 kommt ab Februar endlich auch in großem Maßstab in Europa an - und zwar im belgischen Hafen Seebrücke. Teslarati zitiert belgische Medien, dass pro Woche 3.000 Model 3 für den europäischen Markt an Land gebracht werden. Zunächst werden wie beim Marktstart in den USA nur die teureren Performance- und Long-Range-Ausführungen verkauft.

